Mutmaßliche Polizeigewalt Aufarbeitung nach Polizeieinsatz in Merseburg weiterhin nicht abgeschlossen

In dem jetzt laufenden Ermittlungsverfahren sieht Sebastian Striegel einen weiteren Beleg dafür, dass es in Sachsen-Anhalt einen unabhängigen Polizeibeauftragten brauche. Durch einen solchen würde "der Anschein einer Parteilichkeit von Ermittlungen vermieden," so Striegel. Die Polizei dürfe in so einem Fall nicht selbst gegen sich ermitteln. In den aktuellen Koalitionsverhandlungen von CDU, SPD und FDP fordert auch die SPD die Schaffung einer solchen Stelle.