Durch Bauarbeiten an einer Brücke über die Autobahn 14 bei Halle kommt es ab kommender Woche zu zahlreichen Sperrungen der Autobahn – und zwar in beiden Fahrtrichtungen. Wie die Autobahn GmbH am Freitag mitteilte, wird durch die Bauvorbereitung bereits ab 14. März in beiden Richtungen die linke Fahrspur zwischen Halle-Peißen und Halle-Tornau im Saalekreis gesperrt sein.