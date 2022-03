Wie die Autobahn GmbH mitteilte, wird der Verkehr in Richtung Magdeburg ab der Anschlussstelle Halle/Peißen zur Anschlussstelle Halle-Trotha umgeleitet. In Richtung Dresden erfolgt die Umleitung von der Anschlussstelle Halle-Trotha zur Anschlussstelle Halle/Peißen. In Richtung Dresden wird zusätzlich der Parkplatz Petersberg gesperrt. Außerdem ist während der Bauarbeiten in Richtung Dresden die Auffahrt der Anschlussstelle Halle-Tornau gesperrt, die Umleitung erfolgt über die Anschlussstelle Halle/Peißen.