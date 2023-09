Nördlich von Halle ist ab Mittwoch eine Straße wegen des Baus der Autobahn-Westumfahrung gesperrt. Nach Angaben der Projektgesellschaft Deges gilt die Sperrung der Straße zwischen Gimritz und Beidersee ( Saalekreis ) aller Voraussicht nach für einen Monat. Umgeleitet werde über Görbitz. Als Grund wurden Arbeiten an einem Brückenbauwerk genannt.

In einem Monat könnte der Verkehr dann zwischen Gimritz und Beidersee über eine neue Brücke und künftig über die A143 rollen. Die Bauarbeiten sind laut Deges an mehreren Brückenbauwerken weit vorangeschritten. Man liege im Plan. Jetzt stehen demnach die Hauptbauleistungen an, für die 968 Meter lange Saalebrücke und den sich daran anschließenden 210 Meter langen Lärmschutztunnel bei Salzmünde.