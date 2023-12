Ein Meilenstein für den Lückenschluss der A143 dürften im nächsten Jahr die Bauarbeiten im Norden sein. Denn dort sollen Mitte des Jahres die ersten Streckenbauarbeiten am Trassenverlauf beginnen. Im ersten Streckenbauabschnitt ist der 300 Meter lange Landschaftstunnel "Porphyrkuppen" enthalten und wird in offener Bauweise hergestellt, d.h. der Tunnel wird in der zuvor ausgehobenen Baugrube hergestellt und nach Fertigstellung wieder mit Erde verfüllt. Während der laufenden Streckenbauarbeiten ist bis zur Gesamtfertigstellung der 13 Kilometer langen Trasse keine Teilfreigabe vorgesehen, da dies aus verkehrlicher Sicht nicht sinnvoll ist, so Projektleiter Herbst.