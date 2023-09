Zusammenstoß Nach Unfall mit vier Verletzten: A14 bei Halle wieder frei

Hauptinhalt

Die Autobahn 14 musste nach einem schweren Verkehrsunfall bei Halle in Richtung Dresden für mehrere Stunden gesperrt werden. Am frühen Samstagmorgen waren dort drei Autos ineinandergefahren. Dabei seien mehrere Menschen verletzt worden, so die Polizei.