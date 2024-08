Urlaubszeit A143 Westumfahrung Halle: So liegt die Baustelle im Zeitplan

14. August 2024, 08:46 Uhr

Die Bauarbeiten an der A143 Westumfahrung von Halle kommen aktuell ohne Verzögerungen voran. In der Ortsdurchfahrt Köllme müssen Auto- und Lkw-Fahrer wegen einer Baustellenampel mit längeren Wartezeiten rechnen. Demnächst können drei Brücken und ein Landschaftstunnel nördlich der Saale gebaut werden. Auch die Arbeiten an der Saalebrücke gehen weiter.