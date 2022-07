Nach Sanierung Gradierwerk in Bad Dürrenberg eingeweiht

Die Sanierung des Gradierwerks in Bad Dürrenberg ist abgeschlossen. Es ist angeblich die längste zusammenhängende, noch erhaltene Salz-Gradieranlage in Deutschland. Sachsen-Anhalts Tourismusminister Sven Schulze (CDU) hat am Freitag das fertiggestellte Ensemble eingeweiht.