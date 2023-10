In Bad Dürrenberg im Saalekreis laufen die Vorbereitungen für die Landesgartenschau 2024. In diesen Tagen werden insgesamt 1,5 Millionen Blumenzwiebeln in die Erde gesetzt. Nach Angaben der Organisatoren ist eine erste Lieferung von 100.000 Stück am Montag eingetroffen. "Jetzt ist die richtige Zeit für die Pflanzung der Blumenzwiebeln", sagt Andreas Kenzler, Leiter der gärtnerischen Abteilung bei der Landesgartenschaugesellschaft. Witterung und Bodenbeschaffenheit seien ideal.