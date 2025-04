Im Energiepark Bad Lauchstädt im Saalekreis wird am Dienstag eine neue Wasserstoff-Transportleitung in Betrieb genommen. Wie der Energiepark mitteilte, wurde damit das erste Stück des Wasserstoff-Kernnetzes in Ostdeutschland fertiggestellt. Das heißt demnach, dass die alte Erdgasleitung auf einer Länge von 25 Kilometern endgültig darauf umgestellt wird, grünen Wasserstoff zu befördern. Nähere Einzelheiten sollen am Vormittag im Ortsteil Milzau bekannt gegeben werden.