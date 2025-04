An dem Projekt im Saalekreis sind mehrere Unternehmen beteiligt. In den Aufbau des Wasserstoffnetzes investieren Bund und Land in den kommenden Jahren rund 180 Millionen Euro. Wichtige Projekte in Sachsen-Anhalt sind nach Ministeriumsangaben etwa die Errichtung von unterirdischen Wasserstoffspeichern in Bad Lauchstädt und der Bau einer Wasserstoffpipeline von Bad Lauchstädt über Magdeburg bis nach Salzgitter in Niedersachsen. Zusätzlich sollen bestehende Erdgaspipelines auf Wasserstoff umgestellt werden. Dadurch soll ein Leitungsnetz von Leipzig über das östliche Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Berlin bis nach Rostock entwickelt werden.