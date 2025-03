Kurz vor Weihnachten hatte das Ordnungsamt 128 Hunde bei einer Großaktion gerettet. Sie lebten auf einem verwilderten Areal in Bad Lauchstädt in einem katastrophalen Zustand und gehörten einer Frau aus Salzatal.



Experten zufolge deutet vieles auf das Phänomen des "Animal Hoarding" hin. So nennt man die krankhafte Sucht, Tiere zu sammeln. Die Hunde wurden damals auf Tierheime in ganz Mitteldeutschland aufgeteilt. Dort sei intensiv mit den Tieren gearbeitet worden, hieß es vom Saalekreis. Tierpfleger hätten versucht, sie für den Neustart in ein "glückliches Hundeleben" vorzubereiten.



Um die Tiere zu vermitteln, konnten Interessenten sich die Hunde online auf den Seiten des Saalekreises anschauen und ein Gebot abgeben. Um ein Tier aufnehmen zu können, gibt es aber einige Bedingungen. Dazu zählt etwa die Bereitschaft zur Selbstauskunft. Außerdem werden die Haltungsbedingungen vor Ort stichprobenartig kontrolliert, hieß es.