Geld für Strukturwandel: Wofür der Saalekreis 300 Millionen Euro ausgibt

04. September 2024, 11:18 Uhr

Der Kohleausstieg in Deutschland ist beschlossene Sache – damit sind die Tage des Mitteldeutschen Reviers gezählt. Nun geht es an den Wandel ganzer Regionen. Der Saalekreis etwa erhält 300 Millionen Euro Förderung. Details sind am Dienstag bei einem Besuch der Landesregierung in Querfurt besprochen worden.