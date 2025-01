Bad Lauchstädt: Autos prallen frontal zusammen, zwei Schwerverletzte

Bei einem Verkehrsunfall in Bad Lauchstädt im Saalekreis sind zwei Personen schwer verletzt worden. Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT am Dienstag mitteilte, gehen die Ermittler davon aus, dass die zwei Pkw am Montagnachmittag in entgegengesetzter Richtung zusammenprallten.