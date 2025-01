Nach dem Fund von mehr als 100 verwahrlosten Hunden in Bad Lauchstädt im Saalekreis können Fehler beim Veterinäramt nicht ausgeschlossen werden. Noch immer ist unklar, warum der Fall den Behörden nicht eher aufgefallen war . Die Tiere waren kurz vor Weihnachten in einer Tierpension entdeckt worden. Sie sollen in einem katastrophalen Zustand gewesen sein und in ihren eigenen Exkrementen gelebt haben.

Offenbar hatte die Besitzerin den Betrieb der Einrichtung an sämtlichen Behörden vorbei übernommen. So war zunächst nicht aufgefallen, dass gegen sie bereits wegen eines früheren Falls von vermuteter Tierquälerei in einer Tierpension in Bennstedt in der Gemeinde Salzatal ermittelt wird. Der Prozess soll laut Staatsanwaltschaft im März beginnen.