Offenbar war es der Frau auch gelungen, den Betrieb der Tierpension in Bad Lauchstädt an sämtlichen Behörden vorbei zu übernehmen. Bad Lauchstädts Bürgermeister Christian Runkel (CDU) bestätigte MDR SACHSEN-ANHALT, dass die Frau das Gewerbe weder bei der Stadt noch beim Veterinäramt angemeldet habe. Er schätze, dass die Übernahme der Pension vor rund anderthalb Jahren stattgefunden habe. Ihm zufolge gab es dennoch regelmäßig Kontakt mit der Betreiberin. Laut Runkel hatte die Stadt das Veterinäramt über die Unstimmigkeiten informiert. Bisher hat sich das Veterinäramt aber noch nicht zu dem Fall geäußert. Nach MDR-Informationen war in beiden Fällen der Lebensgefährte der Frau, Rainer J., der Geschäftsführer.

Unterdessen werden immer mehr Einzelheiten zum Fall bekannt. So wurden nach Angaben des Ordnungsamts von Bad Lauchstädt bei der Rettungsaktion Ende Dezember auch fünf tote Hunde entdeckt. Auch die Zahl der aufgefundenen verwahrlosten Hunde musste nach oben korrigiert werden: Wie der Saalekreis auf MDR-Anfrage mitteilte, wurden insgesamt 128 Tiere sichergestellt. Zuvor war von 119 die Rede. Sie wurden an verschiedene Tierheime in Deutschland verteilt.



Nach MDR-Informationen versuchte die Beschuldigte in der Zwischenzeit in Halle erneut ein Hundegewerbe anzumelden. Aus Datenschutzgründen wollte die Stadt das weder bestätigen noch dementieren.