Großaktion vom Ordnungsamt Über 100 verwahrloste Hunde in Bad Lauchstädt gerettet

Hauptinhalt

19. Dezember 2024, 18:33 Uhr

Zerzaustes Fell, Bisswunden und Leben in Fäkalien: Das war die Situation von 119 verwahrlosten Hunden auf einem Areal in Bad Lauchstädt. Jetzt haben Tierschützer die Vierbeiner bei einer Großaktion des Ordnungsamts gerettet und auf die Tierheime in Mitteldeutschland aufgeteilt. Gegen die Besitzerin wird ermittelt. So sieht es vor Ort aus.