Die Frau betreibt ihren Coaching-Betrieb laut Google-Unternehmensprofil jetzt unter der Überschrift "Hunde verstehen" an einer Adresse in Halle-Dölau. An der angegebenen Adresse deutet allerdings nichts auf ein solches Gewerbe hin. Ein Sprecher sagte MDR SACHSEN-ANHALT, bei der Stadt Halle sei bislang kein Gewerbe auf die Frau oder ihren ebenfalls der Tierquälerei verdächtigen Lebensgefährten angemeldet worden.