Banküberfall in Mücheln Polizei Halle fahndet nach Bankräuber

Anfang April wurde in Mücheln in der Nähe von Halle an der Saale eine Bankfiliale überfallen. Ein Mann im Regenponcho bedrohte eine Mitarbeiterin und forderte Bargeld. Jetzt fahndet die Polizei mit Fotos öffentlich nach dem Täter.