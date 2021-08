Ab der nächsten Woche müssen sich Autofahrer und Autofahrerinnen an mehreren Stellen im Land auf neue Baustellen einstellen. Größtes und längstes Vorhaben ist die weitere Sanierung der B180 südlich von Querfurt im Saalekreis, teilte das Verkehrsministerium am Samstag in Magdeburg mit. Hier sollen am Montag die Arbeiten beginnen. Konkret gehe es um eine weitere Fahrbahnsanierung der Ortsumfahrung Querfurt, für die der Bund rund 2,8 Millionen Euro bereitstelle.

B180: Bauarbeiten bis Mitte November

Für die Bauarbeiten an dem knapp zweieinhalb Kilometer langen Straßenabschnitt zwischen dem Knotenpunkt L172 und der Kreuzung Querfurt-West sind laut Ministerium drei Monate eingeplant. Es seien Umleitungen eingerichtet. Am 19. November soll der Verkehr wieder uneingeschränkt rollen, hieß es.

L236 in Mansfeld-Südharz: Fahrbahn zwischen Berga und Uftrungen wird erneuert

Ebenfalls von Montag an kommt es auf der L236 im Landkreis Mansfeld-Südharz zu Straßenbauarbeiten. Für etwa 900.000 Euro aus der Landeskasse werde die Fahrbahn zwischen Berga und Uftrungen saniert. Dem Ministerium zufolge sollen die Arbeiten an dem viereinhalb Kilometer langen Straßenabschnitt am 1. Oktober beendet sein.

B184 bei Leitzkau: Ampel regelt den Verkehr

Auch auf der B184 bei Leitzkau im Jerichower Land dauert es für Autofahrer bald etwas länger als sonst. Weil die Straße zwischen den Abzweigen Leitzkau und Prödel saniert werden muss, regele eine Ampel für mindestens fünf Tage den Verkehr. Die Bauarbeiten sollen den Angaben zufolge am Dienstag starten. Investiert würden 60.000 Euro.

L15 im Jerichower Land: Neue Brücke über Augraben wird gebaut