Nach einem Sturz aus dem dritten Stock in Dölbau in der Gemeinde Kabelsketal (Saalekreis) ist ein Bauarbeiter gestorben. Das teilte die Polizei auf Nachfrage von MDR SACHSEN-ANHALT am Dienstag mit. Der Mitarbeiter einer Metallverarbeitungsfirma sei am Montag bei Bauarbeiten an einem Gebäude durch einen Balkon gebrochen und habe sich dabei schwer verletzt. Demnach hatte der 65-Jährige am Montagvormittag den Boden eines Balkons abgetragen, als er durch den Boden brach.