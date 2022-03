Wer nämlich in Zukunft von der EU Fördergelder für seinen landwirtschaftlichen Betrieb bekommen will, der muss vier Prozent seiner Ackerflächen stilllegen. Damit will die Europäische Union den Umweltschutz in der Landwirtschaft fördern. Unter dem Eindruck des Ukrainekrieges fordert Carl Philipp Bartmer nun jedoch ein Umdenken in der Politik: "Ich halte nicht viel von diesen pauschalen Regelungen, weil es nicht so viel Sinn macht, vier Prozent der landwirtschaftlichen Fläche in der Magdeburger Börde still zu legen. Wir haben andere Flächen, wo das vielleicht sinnvoller wäre."