Autofahrer auf der Bundesstraße 91 im Saalekreis müssen sich ab Donnerstag auf Behinderungen einstellen. Grund sind Bauarbeiten an der Brücke über die Saale bei Schkopau, teilte das Ministerium für Infrastruktur in Magdeburg mit. Demnach sind auf der Brücke in Richtung Halle "umfangreiche Sanierungsarbeiten" nötig. Immerhin sei das Bauwerk mittlerweile fast 70 Jahre alt.