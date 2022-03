Die viel befahrene Bundesstraße 6 im Saalekreis wird von Montag an zur Großbaustelle. Wie das Ministerium für Infrastruktur in Magdeburg mitteilte, wird ab dem 14. März in der Ortsdurchfahrt von Gröbers gebaut. Das hat massive Auswirkungen auch für den Fernverkehr, schließlich ist die B6 zwischen Halle, Schkeuditz und Leipzig eine wichtige Verbindung für Pendler.