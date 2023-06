Landwirte helfen mit Wasser Brand in asbestbelasteter Scheune in Beesenstedt

Die Feuerwehr war in Beesenstedt im Saalekreis seit dem Morgen im Einsatz, um den Brand in einer Scheune zu löschen. Weil es vor Ort nicht ausreichend Löschwasser gibt, haben Landwirte aus der Umgebung den Einsatz mit Wasser unterstützt. Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten, da die Scheune zum Teil aus Asbest bestand. In dem Gebäude waren vier Pferde untergebracht.