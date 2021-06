Spargelernte Ende der Spargelsaion: Spargelhöfe ziehen gemischte Bilanz

Am Donnerstag ist Johannistag und damit der traditionell letzte Tag der Spargelsaison, doch manche Spargelhöfe in Sachsen-Anhalt gehen in diesem Jahr in die Verlängerung. Insgesamt ziehen die Spargelbäuerinnen und Spargelbauern eine gemischte Bilanz der zurückliegenden Erntezeit.