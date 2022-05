Lange Rohrbrücken aus Stahl, riesige Tanks und Kräne, die sich drehen: Auf einer der größten Industriebaustellen Deutschlands entsteht die Bio-Raffinerie. Das finnische Biochemie-Unternehmen UPM will in Leuna im Saalekreis Biochemikalien herstellen und ist auf der Suche nach neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Vor allem Betriebsingenieure und Anlagenfahrerinnen sind gefragt.

Die ersten 50 von 200 Mitarbeitern sollen im Sommer eingestellt werden. In einem sechs Monate dauernden Trainingsprogramm werden unter anderem die Chemikanten fit für den Job an den Anlagen gemacht.

In der Bio-Raffinerie sollen laut Unternehmen ab Ende nächsten Jahres jährlich rund 220.000 Tonnen Biochemikalien hergestellt werden. Der verwendete Hauptrohstoff Holz soll aus der Region kommen, zum Beispiel aus dem südlichen Harz.

Das pulverförmige Produkt kann in Gummiprodukten eingesetzt werden und ersetzt hier den Industrie-Ruß, der den Gummi dehnbarer und reißfester macht. Das flüssige Produkt Glycol kann zum Beispiel in Kühlmitteln für Autos eingesetzt werden. Für Geschäftsführer Michael Duetsch ist das Einzigartige an der Bio-Raffinerie: