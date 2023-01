In Leuna soll die neue Bio-Raffinerie Ende des Jahres 2023 in Betrieb genommen werden. Wie das finnische Unternehmen UPM Biochemicals mitteilte, läuft der Aufbau der Anlagen bislang wie geplant. So sei etwa das neu gebaute Forschungsentwicklungszentrum mit acht Laboren betriebsbereit. Auf dem Gelände entstehen darüber hinaus auch 16 Destillationskolonnen.