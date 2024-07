Saalekreis Sprengung geplant: Erneut Weltkriegsbombe bei Krumpa gefunden

12. Juli 2024, 08:26 Uhr

Erst am Mittwoch wurde im Saalekreis eine Weltkriegsbombe entschärft. Am Tag drauf ist bei Bauarbeiten auf einem Feld ein weiterer Blindgänger entdeckt worden. Er soll am Freitag kontrolliert gesprengt werden.