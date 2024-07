Die Evakuierung in Krumpa im Saalekreis verläuft bisher problemlos. Das sagte eine Sprecherin des Landkreises MDR SACHSEN-ANHALT am Freitagvormittag. In Krumpa soll am Mittag eine 500 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe gesprengt werden. Der Blindgänger sei am Donnerstag bei Bauarbeiten auf einem Feld entdeckt worden. Wegen seines Zustandes könne er nicht entschärft werden.