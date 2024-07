Sperrkreis aufgehoben Bombenfund bei Braunsbedra: Blindgänger gesprengt

Hauptinhalt

12. Juli 2024, 14:42 Uhr

Erst am Mittwoch wurde im Saalekreis eine Weltkriegsbombe entschärft. Am Tag drauf ist bei Bauarbeiten auf einem Feld ein weiterer Blindgänger entdeckt worden. Er wurde am Freitag gesprengt.