Im Braunsbedraer Ortsteil Krumpa (Saalekreis) wird am Mittwochvormittag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Dazu müssen mehrere Straßen geräumt werden, wie der Landkreis mitteilte. Die Entschärfung sei für etwa 10 Uhr vorgesehen. Eine Kita bleibt an dem Tag geschlossen.

Betroffen von den Sperrungen sind alle Grundstücke auf der Friedhofsseite in Krumpa. Bis 9 Uhr morgens muss der Bereich vollständig verlassen sein, Einsatzkräfte der Ordnungsbehörden werden bis dahin den Bereich sperren und sichern. Die Straßen in der Übersicht:

Im Saalekreis und auch am südlichen Stadtrand von Halle werden immer wieder Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Diese sollten vor gut 80 Jahren die Chemiewerke in Leuna und Schkopau treffen. Auch in Braunsbedra und seinem Ortsteil Krumpa werden immer wieder Fliegerbomben entdeckt.



In Krumpa wurde zuletzt im März eine Fliegerbombe entschärft. Braunsbedras Bürgermeister Steffen Schmitz (CDU) sagte MDR SACHSEN-ANHALT damals, man wisse, dass in seiner Stadt zu Kriegszeiten Benzinproduktion stattgefunden habe und diese intensiv bombardiert wurde.