Es ist nicht der erste Bombenfund des Jahres in Krumpa. Bereits im Juli waren zwei Weltkriegsbomben in dem Ortsteil von Braunsbedra gefunden worden. Im Saalekreis und auch am südlichen Stadtrand von Halle werden immer wieder Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Diese sollten vor gut 80 Jahren die Chemiewerke in Leuna und Schkopau treffen.