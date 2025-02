ab 08:00 Uhr am 13. Februar 2025 zu verlassen sind:



- Werderstraße, Merseburg (HNr. 4, 6, 8, 10, 11, 12)

- Am Werder, Merseburg (östliche Seite der Brücke nach Werder)

- An der alten Ziegelei (HNr. 1-6, Westliche Straßenseite der L 183)

- Dorfstraße Trebnitz (HNr, 1, 18, 19, 20-41)

- Fasanerie



Vorher sind:

• offene Feuerstellen zu löschen,

• Gashähne abzusperren,

• Heiz- und Kochgeräte auszuschalten sowie

• Fenster und Türen zu schließen.



Die Gesamtsperrung des Bereiches beginnt gegen 10:00 Uhr und dauert voraussichtlich bis 14:00 Uhr an.