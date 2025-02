Im Merseburger Ortsteil Trebnitz im Saalekreis ist eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg am Donnerstagvormittag entschärft worden. Wie ein Reporter von MDR SACHSEN-ANHALT berichtet, konnte die Evakuierung deutlich schneller abgeschlossen werden als erwartet. Dadurch konnten die Kampfmittelbeseitiger früher mit ihrer Arbeit beginnen.

Die etwa 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem zweiten Weltkreig war am Mittwoch gefunden worden. Zuletzt waren im Februar in Halle-Silberhöhe und im Dezember letzten Jahres in Krumpa im Saalekreis Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Zwei weitere waren vergangenen Sommer gefunden worden.