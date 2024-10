Verdacht auf Brandstiftung Zwei Großbrände in einer Nacht: Polizei ermittelt im Saalekreis

Hauptinhalt

20. Oktober 2024, 15:17 Uhr

Im Saalekreis sind in der Nacht auf Sonntag zwei Großbrände ausgebrochen. In Morl rückte die Feuerwehr mit mehr als 50 Einsatzkräften zu einer leerstehenden Lagerhalle aus. Die Halle wurde durch das Feuer zerstört. Wenig später brannten in der Nähe Autoreifen in einem Futtersilo. Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung.