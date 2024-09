In Höhnstedt im Saalekreis ist ein Brand in einer Lagerhalle der dortigen Agrargenossenschaft ausgebrochen. Die Rauchschwaden sind weithin sichtbar.

Wie die Leitstelle der Feuerwehr in Halle MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, steht das Gebäude in Vollbrand. Das Dach sei eingestürzt. In der Halle sind den Angaben nach Futtermittel wie Stroh und Heu gelagert. Menschen oder Tiere seien nicht zu Schaden gekommen.