500.000 Euro Schaden Brand zerstört Lagerhalle im Saalekreis

13. September 2024, 11:22 Uhr

Im Saalekreis ist die Feuerwehr bis zum Freitagmorgen im Einsatz gewesen, um den Brand in einer Lagerhalle der Agrargenossenschaft in Höhnstedt zu löschen. Das Feuer war am Donnerstagvormittag ausgebrochen, die Rauchwolke war weithin sichtbar. Das Gebäude wurde zerstört, Menschen oder Tiere kamen nicht zu Schaden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund eine halbe Million Euro.