Das Feuer hat einen Schaden von mehr als einer Million Euro an der Lagerhalle verursacht. Das hat die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT nach einer ersten Schätzung mitgeteilt. Zudem entstanden nach Angaben der Polizei weitere hohe Schäden an dem LKW sowie an einem Firmentransporter und einer Gartenlaube in der Umgebung, die durch die extreme Hitze beschädigt wurden.