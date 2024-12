Keine Gefahrenstoffe Brand in Glycerin-Fabrik Merseburg: Vorerst keine Produktion möglich

10. Dezember 2024, 10:55 Uhr

Nach dem Feuer in einer Glycerin-Fabrik in Merseburg kann dort aktuell nicht produziert werden. Wie die betroffene Firma mitteilte, gilt das für unbestimmte Zeit. Zu dem Brand war es am Samstag gekommen.