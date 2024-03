Nach dem Wohnausbrand in Mücheln im Saalekreis ist ein Verdächtiger festgenommen worden. Das bestätigte eine Polizeisprecherin MDR SACHSEN-ANHALT. Der junge Mann wurde demnach in der Nähe des Brandhauses gefasst. Die Staatsanwaltschaft prüfe einen Haftantrag. Bei dem Brand in der Nacht zum Sonntag war ein 52-Jähriger schwer verletzt worden. Das Haus brannte vollständig aus.