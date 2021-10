Bei einem Brand auf einem Reiterhof in Schafstädt (Saalekreis) ist am Montagnachmittag hoher Sachschaden entstanden. Wie ein Reporter von MDR SACHSEN-ANHALT aus Schafstädt berichtet, stand um kurz nach 13 Uhr eine Scheune komplett in Flammen. Darin wurden neben Stroh auch mehrere landwirtschaftliche Maschinen gelagert. Die Polizei sprach von einem Schaden in Höhe von rund 600 000 Euro. Menschen oder Tiere kamen nicht zu Schaden.