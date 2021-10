Hoher Sachschaden Brand auf Pferdehof in Schafstädt: Tatverdächtiger festgenommen

Am Montagnachmittag ging in Schafstädt im Saalekreis auf einem Pferdehof eine Scheune in Flammen auf. Inzwischen geht die Feuerwehr von Brandstiftung aus. Ein Tatverdächtiger wurde bereits festgenommen.