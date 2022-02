Im Tagebau Profen hat MIBRAG-Chef Armin Eichholz symbolisch die Lok an den Braunsbedraer Bürgermeister Steffen Schmitz übergeben. Bildrechte: Cornelia Müller

Am Dienstag hat die Stadt Braunsbedra eine Grubenlok aus dem Tagebau Profen überlassen bekommen. Das 100 Tonnen schwere Schienenfahrzeug wird künftig im Besucher- und Ausstellungzentrum "Pfännerhall" in Braunsbedra ausgestellt. Diese war zu Zeiten des aktiven Braunkohlenbergbaus im Geiseltal eine Reparaturwerkstatt für Elektrolokomotiven, insbesondere dieses Typs. Nach der Wende wurde das historische Gebäude zu einem Besucher- und Ausstellungszentrum entwickelt und knüpft dabei an die Tradition des Geiseltals als Bergbauregion an.