In der Stadt Wettin-Löbejün im Saalekreis haben knapp 3.600 Bürgerinnen und Bürger in einer Stichwahl am 10. November den neuen hauptamtlichen Bürgermeister bestimmt. Mit 51 Prozent hat sich der parteilose Jens Franke gegen Markus Petzold (ebenso parteilos) durchgesetzt. Am Ende trennten beide Bewerber gerade 115 Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 44,5 Prozent.