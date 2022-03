Mehr als 100.000 Einwohner suchen neue Rathaus-Chefs

Die Wahl in Bad Dürrenberg ist nicht die einzige, die am Sonntag in Sachsen-Anhalt stattfindet. Die Bürger- und Oberbürgermeisterwahlen betreffen insgesamt mehr als 100.000 Einwohner.

Im Saalekreis wird auch noch in Bad Lauchstädt, Braunsbedra, Leuna und Merseburg gewählt. Brisant wird es im Landkreis Börde: Bei der Bürgermeisterwahl in Haldensleben tritt neben acht anderen Kandidaten auch die vom Bürgermeisteramt suspendierte Regina Blenkle wieder an.