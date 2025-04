In Salzmünde im Saalekreis sind acht Kinder in einem Schulbus verletzt worden. Das teilte die Feuerwehrleitstelle MDR SACHSEN-ANHALT mit. Demnach machte der Busfahrer am Dienstagmorgen um 7.10 Uhr eine Vollbremsung, um nicht mit einem entgegenkommenden PKW zusammenzustoßen. Dabei wurden acht Jungen und Mädchen im Alter zwischen 10 und 14 Jahren leicht verletzt. Sie kamen vorsorglich in die Notaufnahme nach Halle/Saale.