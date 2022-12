Noch ist es allerdings nicht so weit. In diesem Frühjahr wurde bei Aurora in Leuna zum ersten Mal Cannabis geerntet. Eine Tonne pro Jahr liefert das Unternehmen, und zwar ausschließlich an die Deutsche Cannabisagentur, die sich um den Vertrieb an die Apotheken kümmert. So sieht es die Lizenz des BfArM vor, die bis 2026 gültig ist. Ärztlich verschrieben bekommen die Droge aus Leuna vor allem Schmerzpatienten, deren Leid das im Cannabis enthaltene Tetrahydrocannabinol (THC) lindern kann.