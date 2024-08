Auf dem Gelände des geplanten Chemieparks in Merseburg im Saalekreis haben in dieser Woche die Bodenuntersuchungen begonnen. Wie eine Sprecherin des Landkreises MDR SACHSEN-ANHALT sagte, wurden die ersten Bodenproben bereits am Montag entnommen. Damit schreite die Entwicklung des neuen Chemieparks "Leuna III" im Süden Merseburgs voran. Auf dem 200 Hektar großen Areal führen mehrere Bohrtrupps im August und September Bohrungen durch. Die Untersuchungen werden vom Kampfmitteldienst begleitet.