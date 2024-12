Der Stellenabbau soll nach den Worten von Günther sozialverträglich umgesetzt werden. "Etwa 100 Mitarbeitende werden in den nächsten zwei Jahren altersbedingt aus dem Arbeitsleben ausscheiden", so Günther. Ob diese Stellen dann wieder besetzt werden, schaue man sich genau an. Auf betriebsbedingte Kündigungen wolle man aber verzichten.